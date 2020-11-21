Защитник "Лацио" заразился коронавирусом в преддверии игры с "Зенитом"

Римский "Лацио" потерял центрального защитника Луиса Фелипе, который заболел COVID-19.

23-летний бразилец находится на карантине, как и другой инфицированный игрок - Сергей Милинкович-Савич.

А вот ведущий бомбардир "орлов" Чиро Иммобиле вылечился от коронавируса и в четверг вернулся к тренировкам.

Напомним, что во вторник "Лацио" примет "Зенит" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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