Защитник Лео Дюбуа продлил контракт с "Лионом" до 2024 года

Защитник Лео Дюбуа подписал новый контракт с "Лионом". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение 24-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 2024 года.

L’OL est heureux d’annoncer la prolongation pour 2 saisons du contrat de l’international français @leodubois15.



Toutes les infos https://t.co/dUNQv2o0Lz pic.twitter.com/GY5jtrd2hn — Olympique Lyonnais (@OL) 28 августа 2019 г.

Француз перешел в "Лион" из "Нанта" в 2018 году бесплатно. За минувший сезон он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 34 матчах. Кроме того, зимой 2019-го защитник дебютировал в составе сборной Франции.

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