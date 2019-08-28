Защитник Лео Дюбуа продлил контракт с "Лионом" до 2024 года

Теги лион

Защитник Лео Дюбуа продлил контракт с "Лионом" до 2024 года

Защитник Лео Дюбуа подписал новый контракт с "Лионом". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение 24-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 2024 года.

Француз перешел в "Лион" из "Нанта" в 2018 году бесплатно. За минувший сезон он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 34 матчах. Кроме того, зимой 2019-го защитник дебютировал в составе сборной Франции.

А еще: "Лион" проиграл "Монпелье" в чемпионате Франции| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Навас согласовал условия контракта с ПСЖ

СМИ: Навас согласовал условия контракта с ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ренн Ренн 3 9
2 Лион Лион 3 6
3 ПСЖ ПСЖ 3 6
4 Ницца Ницца 2 6
5 Анжер Анжер 3 6
6 Брест Брест 3 5
7 Сент-Этьен Сент-Этьен 2 4
8 Реймс Реймс 3 4
9 Монпелье Монпелье 3 4
10 Бордо Бордо 3 4
11 Метц Метц 3 4
12 Нант Нант 3 4
13 Тулуза Тулуза 3 4
14 Лилль Лилль 2 3
15 Амьен Амьен 3 3
16 Страсбур Страсбур 3 2
17 Марсель Марсель 2 1
18 Ним Ним 3 1
19 Монако Монако 3 1
20 Дижон Дижон 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов