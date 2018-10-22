Защитник "Лестера": "Эль Класико - дерьмо"

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Защитник "Лестера": "Эль Класико - дерьмо"

Защитник "Лестера" Роберт Хут в жёсткой форме высказал своё мнение о классическом футбольном противостоянии между "Реалом" и "Барселоной".

"Это невозможно смотреть. 20 мужиков постоянно бегают за судьей и хватаются за лицо. Это не матч, а дерьмо. Я больше не смотрю эти игры. Если по телевизору попадается Класико, я сразу его выключаю" - приводит слова Хута The Times.

Напомним, что уже в ближайшее воскресенье, 28 октября, "Барселона" примет "Реал" в рамках десятого тура Примеры.

Перед Эль Класико "сине-гранатовые" лидируют в турнирной таблице чемпионата, а "сливочные" находятся на седьмом месте.

Не пропустите: Впервые с 2007 года Эль Класико состоится без Месси и Роналду. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Вахтанг

Роналду педик слышите меня э

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Антон

По моему он переборщил с выводами. Бывает Эль Класико немного скучным, но в основном команды выдают зрелищные матчи, правда на этот раз оно будет без Роналду и Месси, что не очень радует. Зато сегодня может быть веселым матч того же таки Лестера, на выезде против Арсенала. Больше о матче можно узнать тут overbetting.net/prematch/football/1/1/14736401/ . Они часто выдают голевые поединки.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

А мне нравится как португальский ПИДОР загоняет партнёрам по Реалу пальцы в сраку. ахахахахахахахахаха

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Я

Прав абсолютно. Не игра, а балет

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Пьянь без фотки

Кому твоё мнение интересно, сиди и помалкивай

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Видно не совсем дерьмо, раз постоянно его смотришь!

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