Защитник "Лестера": "Эль Класико - дерьмо"

Защитник "Лестера" Роберт Хут в жёсткой форме высказал своё мнение о классическом футбольном противостоянии между "Реалом" и "Барселоной".

"Это невозможно смотреть. 20 мужиков постоянно бегают за судьей и хватаются за лицо. Это не матч, а дерьмо. Я больше не смотрю эти игры. Если по телевизору попадается Класико, я сразу его выключаю" - приводит слова Хута The Times.

Напомним, что уже в ближайшее воскресенье, 28 октября, "Барселона" примет "Реал" в рамках десятого тура Примеры.

Перед Эль Класико "сине-гранатовые" лидируют в турнирной таблице чемпионата, а "сливочные" находятся на седьмом месте.

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