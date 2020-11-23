Защитник "Лестера" Эванс забил шестой автогол в АПЛ. Это четвёртый результат в истории

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Защитник "Лестера" Эванс забил шестой автогол в АПЛ. Это четвёртый результат в истории

Центральный защитник "Лестера" Джонни Эванс поразил собственные ворота в воскресной игре АПЛ против "Ливерпуля" (0:3).

32-летний футболист записал в свой пассив шестой автогол в матчах Премьер-лиги. Как сообщает Opta, это четвёртый результат в истории турнира.

Чаще Эванса в свои ворота забивали только Мартин Шкртел (7), Джейми Каррагер (7) и Ричард Данн (10).

До "Лестера" англичанин выступал за "Манчестер Юнайтед", "Антверпен", "Сандерленд" и "Вест Бромвич".

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