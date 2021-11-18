Защитник "Лестера" Фофана высказался о клубе своей мечты. Игрок интересен "Реалу"

Теги реал мадридлестер ситиуэсли фофана

Защитник "Лестера" Фофана высказался о клубе своей мечты. Игрок интересен "Реалу"Фото: инстаграм Фофана/Автор неизвестен

Французский защитник "Лестера" Уэсли Фофана высказался о клубе, в котором он хочет играть.

"Есть "Марсель", "Реал Мадрид", "Барселона", "Челси", "Манчестер Юнайтед". Но вы должны работать, чтобы воплотить в жизнь свои мечты.

Работая, вы можете достичь всего", - сказал француз.

По информации журналист Санти Ауны из Foot Mercato мадридский "Реал" заинтересован в защитнике Фофане и уже установил первые контакты с его окружением.

Также не пропустите: Ван де Бека не предлагали "Реалу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хохлова уволили из "Ротора"

Хохлова уволили из "Ротора"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов