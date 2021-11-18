Защитник "Лестера" Фофана высказался о клубе своей мечты. Игрок интересен "Реалу"

Фото: инстаграм Фофана/Автор неизвестен

Французский защитник "Лестера" Уэсли Фофана высказался о клубе, в котором он хочет играть.

"Есть "Марсель", "Реал Мадрид", "Барселона", "Челси", "Манчестер Юнайтед". Но вы должны работать, чтобы воплотить в жизнь свои мечты.

Работая, вы можете достичь всего", - сказал француз.

По информации журналист Санти Ауны из Foot Mercato мадридский "Реал" заинтересован в защитнике Фофане и уже установил первые контакты с его окружением.

Также не пропустите: Ван де Бека не предлагали "Реалу". | http://soccernews.ru