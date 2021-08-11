Защитник "Лилля" о переходе Месси в ПСЖ: "Зову Роналду в "Лилль" каждый день, а он только смеется"

Фото: твиттер ПСЖ

Защитник "Лилля" и сборной Португалии Жозе Фонте отреагировал на переход Лионеля Месси в ПСЖ.

"Ощущения прекрасные. Здорово слышать, что такой игрок, как Лионель Месси, будет выступать в нашей лиге. Это захватывающее событие. Разумеется, нам будет еще труднее, однако мы готовы к этому вызову.

Я пишу Роналду, чтобы переходил в "Лилль", каждый день! А он только смеется в ответ", - приводит слова Фонте Talksport.

Напомним, что ПСЖ подписал Месси на правах свободного агента.

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