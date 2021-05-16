Защитник "Лилля" прокомментировал слухи об интересе "Ливерпуля"
Фото: инстаграм Ботмана/Автор неизвестен
Молодой защитник "Лилля" Свен Ботман прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны "Ливерпуля".
"Интерес таких клубов - большой комплимент. Я бы соврал, если бы сказал, что мне неинтересен "Ливерпуль", ведь на меня впервые обратили внимание большие клубы. Я мог оказаться там в январе, но я на тот момент провел лишь полгода в "Лилле" и хотел сфокусироваться только на этой команде. После сезона я отправлюсь в отпуск, после которого будет понятно, что произойдет. Мне очень нравится АПЛ, я мечтаю поиграть в этой лиге. Впрочем, мне интересны и Серия А, и Бундеслига, и Ла Лига", - цитирует The Athletic Ботмана.
В текущем сезоне Ботман провел 45 матчей за "Лилль", в которых сумел отметиться 1 голевой передачей.
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