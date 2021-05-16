Защитник "Лилля" прокомментировал слухи об интересе "Ливерпуля"

Теги лилльсвен ботманливерпуль

Защитник "Лилля" прокомментировал слухи об интересе "Ливерпуля"Фото: инстаграм Ботмана/Автор неизвестен

Молодой защитник "Лилля" Свен Ботман прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны "Ливерпуля". 

"Интерес таких клубов - большой комплимент. Я бы соврал, если бы сказал, что мне неинтересен "Ливерпуль", ведь на меня впервые обратили внимание большие клубы. Я мог оказаться там в январе, но я на тот момент провел лишь полгода в "Лилле" и хотел сфокусироваться только на этой команде. После сезона я отправлюсь в отпуск, после которого будет понятно, что произойдет. Мне очень нравится АПЛ, я мечтаю поиграть в этой лиге. Впрочем, мне интересны и Серия А, и Бундеслига, и Ла Лига", - цитирует The Athletic Ботмана.

В текущем сезоне Ботман провел 45 матчей за "Лилль", в которых сумел отметиться 1 голевой передачей.

Также не пропустите: "Наполи" может подписать лидера "Вильярреала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Манджукич покинет "Милан"

Манджукич покинет "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов