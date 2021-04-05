Защитник "Лилля" рассказал о стычке с Неймаром в матче Лиги 1

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Защитник "Лилля" Тьяго Джало прокомментировал конфликт с форвардом соперника Неймаром в концовке матча с ПСЖ (1:0) в 31 туре Лиги 1.

"Все началось еще в прошлом году в парижском матче, но тогда на это почти не обратили внимания.

Хочу сказать, что я ничего такого не делал. После фола судья дал свисток, и Неймар атаковал меня. Я упал на землю. Он попробовал отобрать у меня мяч и ударил меня рукой в лицо. Почему меня удалили вслед за ним - не знаю.

Затем в туннеле Неймар говорил вещи, которые мне не понравились. Даже не помню, но ничего хорошего в этом не было. Ну а затем каждый из нас зашел в свою раздевалку, и на этом все. Я с уважением отношусь ко всем, будь то Неймар или другой игрок. Но думаю, что и другим футболистам стоит проявлять уважение. Мы должны уважать друг друга, ведь мы коллеги. Неймару следует больше уважать коллег", — цитирует Джало Get French Football News.