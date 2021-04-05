Защитник "Лилля" рассказал о стычке с Неймаром в матче Лиги 1
Фото: Твиттер @sofoot
Защитник "Лилля" Тьяго Джало прокомментировал конфликт с форвардом соперника Неймаром в концовке матча с ПСЖ (1:0) в 31 туре Лиги 1.
"Все началось еще в прошлом году в парижском матче, но тогда на это почти не обратили внимания.
Хочу сказать, что я ничего такого не делал. После фола судья дал свисток, и Неймар атаковал меня. Я упал на землю. Он попробовал отобрать у меня мяч и ударил меня рукой в лицо. Почему меня удалили вслед за ним - не знаю.
Затем в туннеле Неймар говорил вещи, которые мне не понравились. Даже не помню, но ничего хорошего в этом не было. Ну а затем каждый из нас зашел в свою раздевалку, и на этом все. Я с уважением отношусь ко всем, будь то Неймар или другой игрок. Но думаю, что и другим футболистам стоит проявлять уважение. Мы должны уважать друг друга, ведь мы коллеги. Неймару следует больше уважать коллег", — цитирует Джало Get French Football News.
Читать также: "Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1 | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13