Защитник "Лилля" рассказал о стычке с Неймаром в матче Лиги 1

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Защитник "Лилля" рассказал о стычке с Неймаром в матче Лиги 1Фото: Твиттер @sofoot 
Защитник "Лилля" Тьяго Джало прокомментировал конфликт с форвардом соперника Неймаром в концовке матча с ПСЖ (1:0) в 31 туре Лиги 1.

"Все началось еще в прошлом году в парижском матче, но тогда на это почти не обратили внимания. 

Хочу сказать, что я ничего такого не делал. После фола судья дал свисток, и Неймар атаковал меня. Я упал на землю. Он попробовал отобрать у меня мяч и ударил меня рукой в лицо. Почему меня удалили вслед за ним - не знаю.

Затем в туннеле Неймар говорил вещи, которые мне не понравились. Даже не помню, но ничего хорошего в этом не было. Ну а затем каждый из нас зашел в свою раздевалку, и на этом все. Я с уважением отношусь ко всем, будь то Неймар или другой игрок. Но думаю, что и другим футболистам стоит проявлять уважение. Мы должны уважать друг друга, ведь мы коллеги. Неймару следует больше уважать коллег", — цитирует Джало Get French Football News.

Читать также: "Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1 | http://soccernews.ru
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