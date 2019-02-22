Защитник "Лиона": "Против Мбаппе было играть сложнее, чем против Месси"

1 Теги лионпсжбарселонакилиан мбаппелионель месси

Защитник "Лиона": "Против Мбаппе было играть сложнее, чем против Месси"

Защитник "Лиона" Марсело Фильо, чья команда в течение февраля сыграла с ПСЖ и "Барселоной", поделился мыслями о том, кому противостоять сложнее - лидеру парижан Килиану Мбаппе или капитану каталонцев Лионелю Месси.

"Против Мбаппе было играть сложнее, чем против Месси. Лео сыграл с "Лионом" не лучшим образом, а Килиан заставил меня очень много работать. С ним было тяжелее с точки зрения скорости, выбора позиции и единоборств. Существует большая вероятность, что скоро он станет лучшим в мире", - приводит слова Марсело Goal.com.

Напомним, что 3 февраля "Лион" победил ПСЖ со счётом 2:1, а 19 февраля расписал нулевую ничью с "Барселоной".

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "сине-гранатовых" 31 матч, забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. В активе 20-летнего Мбаппе 25 голов и 14 ассистов в 30 играх.

Не пропустите: Мбаппе сравнялся с Месси по важному показателю. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Месси Лион просто грамотно нейтрализовал,поэтому на фоне Мбаппе Месси казался не лучшим образом!

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