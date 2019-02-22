Защитник "Лиона": "Против Мбаппе было играть сложнее, чем против Месси"
Защитник "Лиона" Марсело Фильо, чья команда в течение февраля сыграла с ПСЖ и "Барселоной", поделился мыслями о том, кому противостоять сложнее - лидеру парижан Килиану Мбаппе или капитану каталонцев Лионелю Месси.
"Против Мбаппе было играть сложнее, чем против Месси. Лео сыграл с "Лионом" не лучшим образом, а Килиан заставил меня очень много работать. С ним было тяжелее с точки зрения скорости, выбора позиции и единоборств. Существует большая вероятность, что скоро он станет лучшим в мире", - приводит слова Марсело Goal.com.
Напомним, что 3 февраля "Лион" победил ПСЖ со счётом 2:1, а 19 февраля расписал нулевую ничью с "Барселоной".
В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "сине-гранатовых" 31 матч, забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. В активе 20-летнего Мбаппе 25 голов и 14 ассистов в 30 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18