Защитник "Лиона" Соле стал игроком "Зальцбурга"

Защитник "Лиона" Умар Соле стал игроком "Зальцбурга", сообщается в твиттере австрийского клуба.

Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

Австрийский клуб заплатил за трансфер футболиста 4,5 миллиона евро. Если в будущем защитника перепродадут, "Лиону" достанется 15 процентов.

Соле - воспитанник "Лаваля". За клуб он провел 14 матчей. За "Лион" футболист сыграл лишь в 4 матчах.

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