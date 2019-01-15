Защитник "Ливерпуля" Александер-Арнольд выбыл на месяц

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Защитник "Ливерпуля" Александер-Арнольд выбыл на месяц

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд выбыл на месяц из-за повреждения колена. Об этом информируетThe Guardian.

Футболист был травмирован во время разминки перед игрой 22-го тура с "Брайтоном" (0:1) 12 января. Он играл на протяжении всего матча, однако после, врачи выявили у него проблему со связками, из-за которой 20-летний игрок пропустит около 4 недель.

Ожидается, что Александер-Арнольд успеет восстановится до матча с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет 19 февраля.

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