Защитник "Ливерпуля" Александр-Арнольд стал автором уникального достижения
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд стал рекордсменом английской Премьер-лиги.
Как сообщает Squawka, фулбек "красных" - первый игрок обороны в истории АПЛ, сделавший не менее 10 ассистов в двух сезонах подряд.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне Александр-Арнольд отдал 12 голевых передач в чемпионате Англии, а в текущем - уже 10.
Футболист является воспитанником "Ливерпуля" и с 2016 года выступает за основную команду "скаузеров".
Не пропустите: Александр-Арнольд - лидер АПЛ по двум показателям. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17