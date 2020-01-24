Защитник "Ливерпуля" Александр-Арнольд стал автором уникального достижения

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Защитник "Ливерпуля" Александр-Арнольд стал автором уникального достижения

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

Как сообщает Squawka, фулбек "красных" - первый игрок обороны в истории АПЛ, сделавший не менее 10 ассистов в двух сезонах подряд.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Александр-Арнольд отдал 12 голевых передач в чемпионате Англии, а в текущем - уже 10.

Футболист является воспитанником "Ливерпуля" и с 2016 года выступает за основную команду "скаузеров".

Не пропустите: Александр-Арнольд - лидер АПЛ по двум показателям. | http://soccernews.ru
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