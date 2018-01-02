Защитник "Ливерпуля" Фланаган может попасть в тюрьму за избиение своей подруги

Защитнику "Ливерпуля" Джону Фланагану грозит тюремное заключение, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, футболист признался в том, что он бил свою подругу Рэйчел Уолл. Это произошло 22 декабря в центре Ливерпуля.

Фланаган может быть отправлен в тюрьму на срок до шести месяцев.

В этом сезоне 25-летний Фланаган провел за "красных" всего 1 матч.

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