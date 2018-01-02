Защитник "Ливерпуля" Фланаган может попасть в тюрьму за избиение своей подруги

Теги ливерпульджон фланаган

Защитник "Ливерпуля" Фланаган может попасть в тюрьму за избиение своей подруги

Защитнику "Ливерпуля" Джону Фланагану грозит тюремное заключение, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, футболист признался в том, что он бил свою подругу Рэйчел Уолл. Это произошло 22 декабря в центре Ливерпуля.

Фланаган может быть отправлен в тюрьму на срок до шести месяцев.

В этом сезоне 25-летний Фланаган провел за "красных" всего 1 матч.

Не пропустите: "Ливерпуль" опровергает слухи о бойкоте Коутиньо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов