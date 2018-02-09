Защитник "Ливерпуля" Гомес близок к возвращению в строй

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес близок к возвращению в строй после травмы колена, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, 20-летний футболист, скорее всего, сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту", который состоится 14 февраля.

В этом сезоне Гомес сыграл за "Ливерпуль" 26 матчей и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: "Ливерпуль" собирается увеличить вместимость стадиона до 61 тысячи человек. | http://soccernews.ru