Защитник "Ливерпуля" Гомес близок к возвращению в строй

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Защитник "Ливерпуля" Гомес близок к возвращению в строй

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес близок к возвращению в строй после травмы колена, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, 20-летний футболист, скорее всего, сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту", который состоится 14 февраля.

В этом сезоне Гомес сыграл за "Ливерпуль" 26 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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