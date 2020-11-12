Защитник "Ливерпуля" Гомес успешно перенес операцию

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес вчера, 11 ноября, получил травму в расположении сборной Англии. Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

Сегодня, 12 ноября, 23-летний футболист перенес операцию в Лондоне. Врачи работали с коленным суставом левой ноги.

Отметим, у игрока не повреждены связки колена. Реабилитацию он будет проходить в расположении команды.

Таким образом, футболист пропустит значительную часть сезона-2020/21.

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