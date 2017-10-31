Защитник "Ливерпуля" Ловрен получал угрозы от фанатов

Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, что ему и его семье поступали угрозы о расправе, после поражения команды от "Тоттенхэма" (1:4) в матче чемпионата Англии.

"Я не обращаю внимание, когда люди говорят обо мне, это больше характеризует их! Но я не могу игнорировать, когда угрожают моей семье. Я не могу и не стану принимать это. Отвратительно", - написал Ловрен в Instagram.

Напомним, что в том матче 28-летний Ловрен допустил несколько грубых ошибок и был заменен уже в середине первого тайма.

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