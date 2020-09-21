Защитник "Ливерпуля" Матип пропустит три недели из-за травмы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья Жоэля Матипа и Джо Гомеса, которые были травмированы в матче 2-го тура АПЛ с "Челси" (2:0).

"С Джо все в порядке. Ничего страшного не произошло.

У Матипа ситуация другая. Травма не самая серьезная, но несколько недель он пропустит, ситуация нехорошая", - цитирует Клоппа официальный сайт команды.

В следующем туре АПЛ "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом". Встреча состоится 28 сентября.

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