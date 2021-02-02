Защитник "Ливерпуля" Матип выбыл до конца сезона

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Защитник "Ливерпуля" Матип выбыл до конца сезона

"Ливерпуль" потерял ещё одного центрального защитника на длительный срок.

Вслед за Вирджилом ван Дейком и Джо Гомесом надолго выбыл Жоэль Матип.

29-летний камерунец получил травму связок голеностопа и пропустит остаток текущего сезона.

Напомним, что в последний день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" успел подписать двух центрбеков - Озана Кабака и Бена Дэвиса.

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