Защитник "Ливерпуля" Морено близок к возвращению в строй

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Защитник "Ливерпуля" Морено близок к возвращению в строй

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено близок к возвращению в строй после травмы голеностопа.

Как сообщает Sky Sports, 25-летний испанец уже вернулся к тренировкам с командой. Однако участие фулбека в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Вест Бромвича" считается маловероятным.

В этом сезоне Морено сыграл за "Ливерпуль" 20 матчей и сделал 3 результативных передачи.

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