Защитник "Ливерпуля" Морено может продолжить карьеру в России
Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено может продолжить карьеру в России, сообщает Estadio Deportivo.
По информации источника, неназванный клуб РПЛ сделал выгодное предложение 26-летнему испанцу, который следующим летом станет свободным агентом.
Также на Морено претендуют команды из Италии и Турции. Сам футболист хотел бы вернуться в "Севилью", воспитанником которой он является.
Отметим, что трансферная стоимость фулбека оценивается в 9 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10