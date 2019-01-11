Защитник "Ливерпуля" Морено может продолжить карьеру в России

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Защитник "Ливерпуля" Морено может продолжить карьеру в России

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено может продолжить карьеру в России, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, неназванный клуб РПЛ сделал выгодное предложение 26-летнему испанцу, который следующим летом станет свободным агентом.

Также на Морено претендуют команды из Италии и Турции. Сам футболист хотел бы вернуться в "Севилью", воспитанником которой он является.

Отметим, что трансферная стоимость фулбека оценивается в 9 миллионов евро.

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