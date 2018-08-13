Защитник "Ливерпуля" на три недели выбыл из строя

"Ливерпуль" в течение ближайших трёх недель не сможет рассчитывать на своего основного защитника Деяна Ловрена.

Как сообщает Sky Sports, хорватский центрбек восстанавливается после травмы таза, которую он усугубил на ЧМ-2018.

По сведениям издания, Ловрен близок к возвращению в тренировочный процесс, однако ему понадобится время, чтобы набрать форму.

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