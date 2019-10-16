Защитник "Ливерпуля" официально внесён в Книгу рекордов Гиннесса

Имя правого защитника "Ливерпуля" Трента Александра-Арнольда теперь красуется на страницах Книги рекордов Гиннесса.

21-летнего футболиста внесли в справочник, как рекордсмена по числу результативных передач в АПЛ за один сезон среди игроков обороны.

Напомним, что в кампании 2018/19 воспитанник "красных" отдал 12 голевых пасов в Премьер-лиге. Он превзошёл достижение Энди Хинчклиффа и Лейтона Бэйнса (11).

"Это честь для меня. Я всегда хотел идти вперёд и помогать команде создавать как можно больше моментов. Футбол - командная игра, и без моих партнёров этот рекорд был бы невозможен. Это невероятный момент гордости для меня и моей семьи, и я надеюсь, рекорд продержится несколько лет", - прокомментировал событие сам Александр-Арнольд.

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