Защитник "Ливерпуля" перешел во французский клуб

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Защитник "Ливерпуля" перешел во французский клуб

Пресс-служба "Ливерпуля" объявила о переходе защитника Адама Льюиса в "Амьен".

Французский клуб арендовал футболиста сроком на один год без права последующего выкупа.

20-летний Льюис является воспитанником "Ливерпуля". За главную команду мерсисайдского клуба он провел один матч. 

Напомним, что чемпионат Франции прошлого сезона был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Амьен" вылетел в Лигу 2.

Не пропустите: "Ливерпуль" подписал новый долгосрочный контракт с молодым талантом. | http://soccernews.ru
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