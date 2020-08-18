Защитник "Ливерпуля" перешел во французский клуб

Пресс-служба "Ливерпуля" объявила о переходе защитника Адама Льюиса в "Амьен".

Французский клуб арендовал футболиста сроком на один год без права последующего выкупа.

20-летний Льюис является воспитанником "Ливерпуля". За главную команду мерсисайдского клуба он провел один матч.

Напомним, что чемпионат Франции прошлого сезона был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Амьен" вылетел в Лигу 2.

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