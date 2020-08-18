Защитник "Ливерпуля" перешел во французский клуб
Пресс-служба "Ливерпуля" объявила о переходе защитника Адама Льюиса в "Амьен".
Французский клуб арендовал футболиста сроком на один год без права последующего выкупа.
20-летний Льюис является воспитанником "Ливерпуля". За главную команду мерсисайдского клуба он провел один матч.
Напомним, что чемпионат Франции прошлого сезона был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Амьен" вылетел в Лигу 2.
Не пропустите: "Ливерпуль" подписал новый долгосрочный контракт с молодым талантом. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" уволила Эрика Абидаля
-
"Барселона" сообщила сроки восстановления тер Штегена, который перенес операцию
-
Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту"
-
Защитник "Копенгагена" Нельссон отказал ЦСКА
-
В полуфинале нынешней Лиги Чемпионов сыграют исключительно представители "фермерских лиг": как так получилось?
Лента новостей
-
Жоау Мариу может оказаться в Испании
-
Защитник "Ливерпуля" перешел во французский клуб
-
Вратарь сборной Швейцарии Диего Бенальо завершил карьеру
-
Луи ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов
-
Куман прокомментировал информацию о возможном назначении в "Барселону"
-
4
ПСЖ вступил в борьбу за Месси
-
Вагнер Лав отметился результативным действием в дебютном матче за "Кайрат"
-
Лаутаро Мартинес признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы
-
"Барселона" уволила Эрика Абидаля
-
"Барселона" сообщила сроки восстановления тер Штегена, который перенес операцию
-
Тедеско не полетел со "Спартаком" на матч с "Уфой"
-
"Кристал Пэлас" нацелился на форварда "Челси"
-
"Эвертон" нацелился на защитника "Ромы"
-
Лука Модрич рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси"
-
Вячеслав Подберезкин перешел из "Рубина" в "Урал"
-
"Локомотив" отказал испанскому клубу в аренде Смолова
-
"Тоттенхэм" подписал бывшего вратаря сборной Англии
-
Клаудио Браво покинул "Манчестер Сити"
-
В "Ливерпуле" выявлен случай заражения коронавирусом
-
"Урал" согласовал трансфер опорника сборной Сербии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18