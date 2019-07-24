Защитник "Ливерпуля" получил серьезное повреждение

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Защитник "Ливерпуля" получил серьезное повреждение

Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн может пропустить большую часть предстоящего сезона.

Как сообщает сайт клуба, 28-летний англичанин повредил переднюю крестообразную связку колена. Игрок получил травму 20 июля в товарищеской игре против дортмундской "Боруссии".

Вторую часть прошлого сезона Клайн провел в аренде в "Борнмуте". Всего в сезоне 2018/19 он провел 20 игр и отдал одну голевую передачу.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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