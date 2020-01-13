Защитник "Ливерпуля" Робертсон поделился мнением о результатах команды нынешнем сезоне

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон высказался о результатах клуба в нынешнем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.



"Рекорды для нас не важны. Главное - завоевать трофей.



В прошлом сезоне мы били рекорды по количеству сухих матчей, но в итоге остались с пустыми руками. Рекорды не имеют значения, если они не дают возможности достигнуть цели. Надеюсь, что в нынешнем сезоне это произойдёт", - сказал Робертсон.

После 21 тура АПЛ "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 61 балл. В этом сезоне клуб не смог выиграть лишь 1 матч из 21 игры.

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