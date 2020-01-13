Защитник "Ливерпуля" Робертсон поделился мнением о результатах команды нынешнем сезоне
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон высказался о результатах клуба в нынешнем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
"Рекорды для нас не важны. Главное - завоевать трофей.
В прошлом сезоне мы били рекорды по количеству сухих матчей, но в итоге остались с пустыми руками. Рекорды не имеют значения, если они не дают возможности достигнуть цели. Надеюсь, что в нынешнем сезоне это произойдёт", - сказал Робертсон.
После 21 тура АПЛ "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 61 балл. В этом сезоне клуб не смог выиграть лишь 1 матч из 21 игры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14