Защитник "Ливерпуля" Робертсон рискует пропустить начало следующего сезона

Левый защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон получил серьёзную травму в расположении сборной Шотландии.

Сообщается, что у 25-летнего футболиста выявлено повреждение подколенного сухожилия.

Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны, однако, по информации Sky Sports, он рискует пропустить начало следующего сезона.

В минувшей кампании Робертсон сделал 13 результативных передач в 48 матчах в составе "Ливерпуля".

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