Защитник "Ливерпуля" Робертсон стал рекордсменом АПЛ

Левый фулбек "Ливерпуля" Эндрю Робертсон сделал 11 голевых передач в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный твиттер АПЛ, это новый рекорд турнира среди защитников по количеству ассистов в одном сезоне.

Игрок "красных" превзошёл достижение двух футболистов "Эвертона" Энди Хинчлиффа и Лейтона Бейнса, которые в сезонах 1994/95 и 2010/11 соответственно записывали в свой актив по 10 результативных пасов.

Всего в текущем сезоне 25-летний Робертсон сыграл за "Ливерпуль" 44 матча во всех турнирах и 13 раз ассистировал партнёрам по команде.

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