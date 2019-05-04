Защитник "Ливерпуля" Робертсон стал рекордсменом АПЛ

Теги ливерпульэндрю робертсонлейтон бейнсэвертонстатистика

Защитник "Ливерпуля" Робертсон стал рекордсменом АПЛ

Левый фулбек "Ливерпуля" Эндрю Робертсон сделал 11 голевых передач в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный твиттер АПЛ, это новый рекорд турнира среди защитников по количеству ассистов в одном сезоне.

Игрок "красных" превзошёл достижение двух футболистов "Эвертона" Энди Хинчлиффа и Лейтона Бейнса, которые в сезонах 1994/95 и 2010/11 соответственно записывали в свой актив по 10 результативных пасов.

Всего в текущем сезоне 25-летний Робертсон сыграл за "Ливерпуль" 44 матча во всех турнирах и 13 раз ассистировал партнёрам по команде.

Не пропустите: Защитник "Бернли" повторил рекорд АПЛ по автоголам. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" согласовала трансфер 18-летнего голландца

"Барселона" согласовала трансфер 18-летнего голландца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов