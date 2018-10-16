Защитник "Ливерпуля" сменит клуб по окончании сезона

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено по окончании сезона сменит клубную прописку.

Как сообщает источник, в клубе не ведут переговоров с 26-летним испанцем о продлении контракта.

Таким образом, в июне 2019 года Морено может стать свободным агентом.

В текущем сезоне защитник провел за "Ливерпуль" один матч. | http://soccernews.ru