Защитник "Ливерпуля" сменит клуб по окончании сезона

Теги ливерпульальберто морено

Защитник "Ливерпуля" сменит клуб по окончании сезонаЗащитник "Ливерпуля" Альберто Морено по окончании сезона сменит клубную прописку.

Как сообщает источник, в клубе не ведут переговоров с 26-летним испанцем о продлении контракта.

Таким образом, в июне 2019 года Морено может стать свободным агентом.

В текущем сезоне защитник провел за "Ливерпуль" один матч. | http://soccernews.ru

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