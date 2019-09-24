Защитник "Ливерпуля" стал одноклубником Комличенко в "Младе Болеслав"



Колумбийский защитник "Ливерпуля" Андерсон Арройо перешел в "Младу Болеслав", сообщает официальный сайт английского клуба.

Арройо стал игроком чешского клуба на правах аренды, которая продлится до лета 2020 года.

Таким образом, колумбиец стал одноклубником российского нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

19-летний Арройо выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года. В составе мерсисайдского клуба он не провел ни одного матча. Сдавался в аренду "Мальорке". Сыграл восемь матчей за молодежную сборную Колумбии U20.

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