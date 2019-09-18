Защитник "Ливерпуля" удалил свой аккаунт в Twitter из-за критики



Шотландский защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон удалил свой аккаунт в Twitter.

Причиной тому стала критика в адрес футболиста, которая обрушилась на него после матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Наполи" (0:2).

В конце матча арбитр назначил пенальти в ворота "Ливерпуля" в результате фола Робертсона на хавбеке неаполитанцев Хосе Кальехоне.

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