Защитник "Ливерпуля" ван Дейк рассказал, как его чуть не исключили из академии

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Защитник "Ливерпуля" ван Дейк рассказал, как его чуть не исключили из академии

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, который является одним из лучших игроков мира, рассказал, как его однажды чуть не отчислили из академии.

"На протяжении 10 лет я играл в академии "Виллем II". Когда мне было 16 лет, я был на грани того, чтобы уйти из академии. Я был недостаточно хорош и часто сидел в запасе.

Летом я резко вырос и все стало отлично. Я даже получил травму паховых мышц из-за того, что так сильно рос, но потом прогрессировал большими шагами", - цитирует ван Дейка Sky Sports.

Напомним, в прошлом году 29-летний футболист занял первое место в голосовании на "Золотой мяч".

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