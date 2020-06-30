Защитник "Ливерпуля" выбыл до конца сезона
Центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип больше не сыграет за команду в текущем сезоне.
28-летний камерунец выбыл из строя из-за травмы ступни.Точные сроки его восстановления неизвестны.
Напомним, что "красным" осталось провести только семь игр в АПЛ в ранге досрочного чемпиона.
Для Матипа это не первое повреждение за последнее время. В этом сезоне из-за проблем со здоровьем он сыграл всего 13 матчей и забил 2 гола.
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|Манчестер Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|20
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|27
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