Защитник "Ливерпуля" выбыл до конца сезона

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Защитник "Ливерпуля" выбыл до конца сезона

Центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип больше не сыграет за команду в текущем сезоне.

28-летний камерунец выбыл из строя из-за травмы ступни.Точные сроки его восстановления неизвестны.

Напомним, что "красным" осталось провести только семь игр в АПЛ в ранге досрочного чемпиона.

Для Матипа это не первое повреждение за последнее время. В этом сезоне из-за проблем со здоровьем он сыграл всего 13 матчей и забил 2 гола.

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