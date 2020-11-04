Защитник "Локо" Игнатьев: "С "Атлетико" было намного тяжелее, чем с "Баварией"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал ничью в матче 3-го тура группового этапа с "Атлетико" (1:1).

Футболист считает, что матч с мадридцами был тяжелее, чем с "Баварией".

"Ну, у нас еще есть ответная игра в Мадриде. Надеюсь, там более грамотно сыграем - организованно в обороне и постараемся реализовать свои моменты в атаке.

Если честно, с "Атлетико" было намного тяжелее. Возможно, из-за графика. Но мне-то грех жаловаться, ребята каждые три дня играют, а я пропустил матч с "Сочи" - дали отдохнуть. Но мне точно было нелегче, чем всем. Так что по ощущениям с испанцами реально было сложнее", - цитирует игрока "СЭ".

После 3 туров "Локомотив" с 2 баллами занимает 3 место в группе B. В следующем туре команда в гостях сыграет с "Атлетико". Встреча состоится 25 ноября.

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