Защитник "Локомотива" Денисов перейдет в "Рубин"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов этим летом может стать игроком "Рубина". пишет "БИЗНЕС Online".

По данным источника, 32-летний футболист уже проходит медосмотр в казанском клубе. Его контракт с "железнодорожниками" истекает в этом месяце. Скорее всего, в "Рубин" он перейдет на правах свободного агента.

В минувшем сезоне он играл в 17 матчах за "Крылья Советов".

"Рубин" занял 11 место в турнирной таблице чемпионата России.

Не пропустите: В "Спартаке" оценили вероятность продажи Зе Луиша. | http://soccernews.ru