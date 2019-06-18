Защитник "Локомотива" Денисов перейдет в "Рубин"
Защитник "Локомотива" Виталий Денисов этим летом может стать игроком "Рубина". пишет "БИЗНЕС Online".
По данным источника, 32-летний футболист уже проходит медосмотр в казанском клубе. Его контракт с "железнодорожниками" истекает в этом месяце. Скорее всего, в "Рубин" он перейдет на правах свободного агента.
В минувшем сезоне он играл в 17 матчах за "Крылья Советов".
"Рубин" занял 11 место в турнирной таблице чемпионата России.
Не пропустите: В "Спартаке" оценили вероятность продажи Зе Луиша. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" может пропустить Лигу Европы-2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП
-
"Краснодар" нацелился на полузащитника "Фейеноорда" Вильена
-
Представитель ФСИН: "Кокорин и Мамаев отправятся в колонию на поезде, как и остальные заключенные"
-
"Спартак" предложил Глушакову досрочно расторгнуть контракт
-
"Локомотив" объявил о переходе бразильского защитника
Лента новостей
-
Симеоне - о трансфере Фелиша: "Атлетико" любит покупать молодых игроков"
-
Анюков может стать играющим тренером в "Зените"
-
Бакаев: "Рад наконец-то вернуться в "Спартак" и увидеть своих товарищей"
-
Президент "Лиона" опроверг интерес "Ливерпуля" к Фекиру
-
Защитник "Локомотива" Денисов перейдет в "Рубин"
-
"Милан" может пропустить Лигу Европы-2019/20, чтобы избежать наказания за нарушение ФФП
-
Эмерсон: "Азар написал "Люблю вас,парни" и вышел из общей группы в вотсап"
-
"Краснодар" нацелился на полузащитника "Фейеноорда" Вильена
-
Фабио Капелло сказал, что Неймару не хватает скромности
-
"Зенит" предлагал игроку "Рубина" Сорокину зарплату 35 миллионов рублей в год
-
Агент Чалова заявил, что пока не знает, где футболист продолжит карьеру
-
Агент Бэйла оценил вероятность аренды игрока
-
"Милан" нацелился на молодого украинца
-
Адвокат Платини сделал заявление о задержании своего клиента
-
Представитель "Тамбова" назвал новое место проведения матча со "Спартаком"
-
Российский нападающий перешел в корейский клуб
-
2
Представитель ФСИН: "Кокорин и Мамаев отправятся в колонию на поезде, как и остальные заключенные"
-
"Спартак" близок к покупке нападающего "Ромы"
-
УЕФА провел жеребьевку 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов
-
2
Суарес поразил фанатов ужасной формой во время Кубка Америки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20