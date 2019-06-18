Защитник "Локомотива" Денисов перейдет в "Рубин"

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Защитник "Локомотива" Денисов перейдет в "Рубин"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов этим летом может стать игроком "Рубина". пишет "БИЗНЕС Online".

По данным источника, 32-летний футболист уже проходит медосмотр в казанском клубе. Его контракт с "железнодорожниками" истекает в этом месяце. Скорее всего, в "Рубин" он перейдет на правах свободного агента.

В минувшем сезоне он играл в 17 матчах за "Крылья Советов". 

"Рубин" занял 11 место в турнирной таблице чемпионата России.

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