Защитник "Локомотива" Хеведес поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"

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Защитник "Локомотива" Хеведес поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес высказался о предстоящем матче второго тура Кубка Париматч Премьер со "Спартаком". Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Мы понимаем, насколько важен матч против "Спартака". Это московское дерби, у которого большая история. Мы готовимся к этой битве и понимаем. что будет  эмоциональная борьба", - сказал Хеведес.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 5 февраля, в Катаре. Начало - в 18:00 мск.

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