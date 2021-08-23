Защитник "Локомотива" хочет покинуть клуб через 2,5 месяца после перехода

Фото сайт "Локомотива"

Фланговый защитник московского "Локомотива" Максим Ненахов недоволен своим положением в команде.

По информации "Чемпионата", 22-летний футболист хочет сменить клуб в связи с отсутствием игровой практики.

"Железнодорожники" купили фулбека у "Ахмата" в начале июня за 2 миллиона евро, однако с тех пор он не сыграл ни одного матча.

Если "Локо" будет готов отпустить Ненахова, за него поспорят "Рубин", "Ростов" и "Ахмат".

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