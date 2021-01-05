Защитник "Локомотива" Игнатьев может перебраться в клуб Бундеслиги

Гельзенкирхенский "Шальке" проявляет интерес к защитнику московского "Локомотива" Владиславу Игнатьеву, сообщает Sport_Inside.

По сведениям источника, немецкий клуб уже сделал предложение футболисту. Контракт Игнатьева с "Локомотивом" истекает летом 2021 года, поэтому "Шальке" хочет заполучить его бесплатно. Немцы готовы подписать с игроком соглашение на 1,5 года.

33-летний Игнатьев в нынешнем сезоне провел за "Локомотив" 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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