Защитник "Локомотива" Игнатьев может перебраться в клуб Бундеслиги

Теги шалькелокомотив москвавладислав игнатьевтрансферы

Защитник "Локомотива" Игнатьев может перебраться в клуб Бундеслиги

Гельзенкирхенский "Шальке" проявляет интерес к защитнику московского "Локомотива" Владиславу Игнатьеву, сообщает Sport_Inside.

По сведениям источника, немецкий клуб уже сделал предложение футболисту. Контракт Игнатьева с "Локомотивом" истекает летом 2021 года, поэтому "Шальке" хочет заполучить его бесплатно. Немцы готовы подписать с игроком соглашение на 1,5 года.

33-летний Игнатьев в нынешнем сезоне провел за "Локомотив" 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Локомотив" определил три трансферные цели. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов