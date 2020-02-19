Защитник "Локомотива" Магкеев заявил, что команда близка к оптимальной форме

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Защитник "Локомотива" Магкеев заявил, что команда близка к оптимальной форме

Игрок "Локомотива" Станислав Магкеев рассказал, в каком состоянии находится московский клуб перед началом весенней части сезона. Об этом сообщается на официальном сайте "железнодорожников".

"Идет третий сбор, команда набирает оптимальную форму. Проблем с физическим состоянием все меньше. "Локомотив" выглядит достойно.

Держим в голове матч с "Зенитом" но сейчас важно набрать оптимальную форму и наладить взаимодействия, а игра покажет", - сказал Магкеев.

Первый матч после зимней паузы "Локомотив" проведет против "Зенита". Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.

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