Защитник "Локомотива" Магкеев заявил, что команда близка к оптимальной форме
Игрок "Локомотива" Станислав Магкеев рассказал, в каком состоянии находится московский клуб перед началом весенней части сезона. Об этом сообщается на официальном сайте "железнодорожников".
"Идет третий сбор, команда набирает оптимальную форму. Проблем с физическим состоянием все меньше. "Локомотив" выглядит достойно.
Держим в голове матч с "Зенитом" но сейчас важно набрать оптимальную форму и наладить взаимодействия, а игра покажет", - сказал Магкеев.
Первый матч после зимней паузы "Локомотив" проведет против "Зенита". Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.
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