Защитник "Локомотива" может перейти в турецкий клуб

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что защитник Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в Турции.

Напомним, что права на грузинского футболиста принадлежат "железнодорожникам", однако этот сезон он проводит в аренде в "Роторе".

"Кверквелия может продолжить карьеру в турецком клубе. Этой зимой Соломон может перейти в турецкий чемпионат в состав одного из лидеров. Соломон внёс совсем недавно свой вклад в серебряные медали клуба и лигочемпионское место. Тем не менее его выставили из команды. Выставили и продолжают платить большую часть зарплаты.

В "Роторе" и в сборной Грузии он играет постоянно, может, не блестяще, но добротно, на вполне приличном уровне для того, чтобы быть замеченным турецкими скаутами. Контракт с "Локомотивом" у Кверквелии истекает летом 2021 года, поэтому выкуп у "Локо" будет символический. Соломону удачи", - написал Геркус в своём телеграм-канале.

Рыночная стоимость 28-летнего центрбека оценивается в 5 миллионов евро.

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