Защитник "Локомотива" Мурило близок к возвращению в Бразилию

Фото: инстаграм Мурило/Автор неизвестен

Бразильский защитник московского "Локомотива" Мурило Серкейра прейдет в "Палмейрас", сообщает UOL.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 2,2 миллиона евро. Футболист подпишет с бразильцами пятилетний контракт.

В нынешнем сезоне 24-летний Мурило провел за "Локомотив" девять матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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