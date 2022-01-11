Защитник "Локомотива" Мурило близок к возвращению в Бразилию
Фото: инстаграм Мурило/Автор неизвестен
Бразильский защитник московского "Локомотива" Мурило Серкейра прейдет в "Палмейрас", сообщает UOL.
По сведениям источника, сумма трансфера составит 2,2 миллиона евро. Футболист подпишет с бразильцами пятилетний контракт.
В нынешнем сезоне 24-летний Мурило провел за "Локомотив" девять матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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