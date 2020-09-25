Защитник "Локомотива" Мурило высказался о своём будущем

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Защитник "Локомотива" Мурило высказался о своём будущем

Защитник московского "Локомотива" Мурило Серкейра порассуждал о том, где ему бы хотелось продолжить карьеру.

"Я вообще не думаю о будущем. Живу только сегодняшним днём и стараюсь работать так много, как это возможно. Логика такая: чем больше буду себя прокачивать, тем лучше всё сложится в дальнейшем. В "Локомотиве" меня всё устраивает, но не буду скрывать, моя мечта – играть в топ-клубе Европы. Чтобы она осуществилась, нужно потрудиться. Так что сейчас я сосредоточен только на этом", - сказал бразилец.

Мурило выступает за "железнодорожников" с лета 2019 года, сыграл 41 матч и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.

Не пропустите: Мурило заявил, что с Николичем ему комфортнее в "Локо", чем с Семиным. | http://soccernews.ru
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