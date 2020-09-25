Защитник "Локомотива" Мурило высказался о своём будущем
Защитник московского "Локомотива" Мурило Серкейра порассуждал о том, где ему бы хотелось продолжить карьеру.
"Я вообще не думаю о будущем. Живу только сегодняшним днём и стараюсь работать так много, как это возможно. Логика такая: чем больше буду себя прокачивать, тем лучше всё сложится в дальнейшем. В "Локомотиве" меня всё устраивает, но не буду скрывать, моя мечта – играть в топ-клубе Европы. Чтобы она осуществилась, нужно потрудиться. Так что сейчас я сосредоточен только на этом", - сказал бразилец.
Мурило выступает за "железнодорожников" с лета 2019 года, сыграл 41 матч и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.
Не пропустите: Мурило заявил, что с Николичем ему комфортнее в "Локо", чем с Семиным. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
"Милан" впервые за 12 лет не проигрывает в 16 матчах подряд
-
Губерниев: "Надеюсь, наш футбол не дойдёт до уровня чемпионата Ватикана"
-
Впервые в истории немецкая команда обыграла испанскую в матче за Суперкубок УЕФА
-
Президент "Атлетико": "Бартомеу - великий. История докажет его правоту"
-
Гвардиола рассказал о кадровых проблемах "Манчестер Сити"
-
Мостовой назвал причину поражения "Ростова" от "Маккаби"
-
Хедира и Коста близки к уходу из "Ювентуса"
-
Бэйл оценил период карьеры в "Реале"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Теллесу
-
Против лома нет приема: "Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА, дожав "Севилью" в экстра-тайме
-
"Дженоа" добилась прогресса в переговорах с Балотелли
-
Флик подвёл итоги матча за Суперкубок УЕФА с "Севильей"
-
Лопетеги прокомментировал поражение "Севильи" от "Баварии" в матче за Суперкубок УЕФА
-
Защитник "Локомотива" Мурило высказался о своём будущем
-
"Севилья" установила антирекорд Суперкубка УЕФА
-
Определились все пары 1/8 финала Кубка английской лиги
-
Карпин считает, что нынешний уровень РПЛ сопоставим с чемпионатом Израиля
-
Главные новости дня: 24 сентября
-
Мюллер стал самым титулованным немцем в истории
-
"Бавария" стала первой командой из топ-5 лиг Европы, которая выиграла 23 матча подряд во всех турнирах
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22