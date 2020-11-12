Защитник "Локомотива" Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Теги локомотив москвамурило серкейрабразилия

Защитник "Локомотива" Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Олимпийская сборная Бразилии вызвала защитника московского "Локомотива" Мурило в команду. Об этом сообщается в твиттере "железнодорожников".

Игрок сможет принять участие в товарищеских матчах с Южной Кореей Египтом (17 ноября). Обе игры состояться в Каире.

23-летний Мурило играет за основную команду сборной Бразилии с 2019 года.

Не пропустите: Черчесов высказался о состоянии Черышева и Миранчука. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-игрок ЦСКА Муса не станет игроком "Рубина"

Экс-игрок ЦСКА Муса не станет игроком "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов