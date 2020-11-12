Защитник "Локомотива" Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Олимпийская сборная Бразилии вызвала защитника московского "Локомотива" Мурило в команду. Об этом сообщается в твиттере "железнодорожников".

Игрок сможет принять участие в товарищеских матчах с Южной Кореей Египтом (17 ноября). Обе игры состояться в Каире.





Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии на товарищеские матчи с Южной Кореей и Египтом — «Локомотив» (@fclokomotiv) November 12, 2020

23-летний Мурило играет за основную команду сборной Бразилии с 2019 года.

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