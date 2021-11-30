Защитник "Локомотива" - о сборной России: "Команда не слишком высокого уровня"

Фото инстаграм Мацея Рыбуса

Левый защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус высказался об уровне сборной России.

"Я смотрел последние матчи русских и считаю, что их команда не слишком высокого уровня. Хотя ничья в последнем матче позволила бы им получить прямую путёвку на ЧМ-2022", - цитирует Рыбуса Weszlo.

Стоит отметить, что игрок "Локо" представляет сборную Польши, которой предстоит 24 марта 2022 года встретиться с Россией в стыках квалификации Чемпионата Мира.

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