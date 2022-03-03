Защитник "Локомотива" Пабло улетел в Бразилию
Фото твиттер "Локомотива"
Центральный защитник "Локомотива" Пабло Насименто покинул Россию, несмотря на действующий контракт с клубом.
Жена футболиста в сторис инстаграма подтвердила, что их семья улетела из Москвы в Бразилию.
"Железнодорожники" купили игрока в январе 2021 года за 2,5 миллиона евро.
С тех пор Пабло сыграл за "Локомотив" 31 матч и забил 2 гола. Его контракт с клубом действует до 2024 года.
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