Защитник "Локомотива" перешел в китайский клуб

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Защитник "Локомотива" перешел в китайский клуб
Сербский защитник Неманья Пейчинович перешел в китайский "Чанчунь Ятай", сообщает официальная страница клуба в социальной сети Weibo.

У футболиста несколько дней назад закончился контракт с "Локомотивом", поэтому он достался китайскому клубу бесплатно.

Напомним, что 30-летний Пейчинович выступал за "Локомотив" с 2014 года и становился в составе клуба чемпионом России, а также обладателем двух Кубков России.

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