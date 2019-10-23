Защитник "Локомотива": "Показали, что "Ювентус" можно обыгрывать"

Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес подвёл итоги матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Напомним, что "железнодорожники" с 30-й минуты вели в счёте, однако дубль Пауло Дибалы в заключительной трети игры принёс победу туринцам.

"Играть против "Ювентуса" - особые чувства. Я провёл здесь один год, в команде осталось много друзей. Надеялся увезти из Турина одно или три очка. Мы заслуживали большего, но разницу сделал Дибала, который перевернул игру за несколько минут. В концовке мы подустали. Ожидания от московского матча? Такие же, как и от сегодняшнего. Мы показали, что "Ювентус" можно обыгрывать. Забили гол и долгое время вели в счёте, но потеряли концентрацию на пять минут в конце", - сказал Хеведес.

Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится в российской столице 6 ноября.

Не пропустите: Сарри прокомментировал победу над "Локомотивом". | http://soccernews.ru