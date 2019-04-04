Защитник "Локомотива" пропустит минимум год из-за инфекции

У защитника московского "Локомотива" Бориса Ротенберга серьёзные проблемы со здоровьем, об этом рассказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

"Борису изначально делали операцию в одной из итальянских клиник, где якобы работают суперпрофессионалы и куда посылают своих футболистов многие российские клубы. К сожалению, именно после операции там у Бори пошла инфекция, а ведь он так хотел вернуться к окончанию чемпионата и выйти на поле в последних играх этого сезона. В итоге ему пришлось в срочном порядке заново лечь в госпиталь, но уже в Барселоне, и сделать новую операцию. На данный момент он лежит под капельницами.

Уверен, что "Локомотив" поступит, как все серьёзные клубы мира, и не оставит Борю в борьбе с этой инфекцией. К сожалению, выздоровление займёт как минимум год, это однозначно. У Бори реально очень серьёзное положение", - сказал Селюк.

В последний раз 32-летний Ротенберг выходил на поле 5 декабря 2018 года.Тогда в матче с "Рубином" он получил травму передней крестообразной связки коленного сустава.

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