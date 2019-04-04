Защитник "Локомотива" пропустит минимум год из-за инфекции

Теги локомотив москваборис ротенбергдмитрий селюк

Защитник "Локомотива" пропустит минимум год из-за инфекции

У защитника московского "Локомотива" Бориса Ротенберга серьёзные проблемы со здоровьем, об этом рассказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

"Борису изначально делали операцию в одной из итальянских клиник, где якобы работают суперпрофессионалы и куда посылают своих футболистов многие российские клубы. К сожалению, именно после операции там у Бори пошла инфекция, а ведь он так хотел вернуться к окончанию чемпионата и выйти на поле в последних играх этого сезона. В итоге ему пришлось в срочном порядке заново лечь в госпиталь, но уже в Барселоне, и сделать новую операцию. На данный момент он лежит под капельницами.

Уверен, что "Локомотив" поступит, как все серьёзные клубы мира, и не оставит Борю в борьбе с этой инфекцией. К сожалению, выздоровление займёт как минимум год, это однозначно. У Бори реально очень серьёзное положение", - сказал Селюк.

В последний раз 32-летний Ротенберг выходил на поле 5 декабря 2018 года.Тогда в матче с "Рубином" он получил травму передней крестообразной связки коленного сустава.

Не пропустите: Гендиректор "Локомотива" высказался о возможной продаже братьев Миранчуков. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала"

Роберто Карлос может войти в тренерский штаб "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 44
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Краснодар Краснодар 21 38
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 37
5 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург Оренбург 21 29
9 Рубин Рубин 21 29
10 Ахмат Ахмат 21 27
11 Крылья Советов Крылья Советов 21 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 21 18
15 Уфа Уфа 21 17
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов