Защитник "Локомотива" пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами

У защитника московского "Локомотива" Михаила Лысова обнаружены проблемы с сосудами, сообщает официальный сайт клуба.

Медицинский штаб "железнодорожников" решил запретить 22-летнему футболисту заниматься спортом в течение нескольких месяцев.

За состоянием здоровья воспитанника "Локо" будут наблюдать сосудистые хирурги.

В этом сезоне Лысов принял участие только в 1 матче, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Локомотив" нацелился на игрока "Спортинга", который прошел через систему "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". | http://soccernews.ru