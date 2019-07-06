Защитник "Локомотива" Ротенберг заявил, что Семин мифический человек

Игрок "Локомотива" Борис Ротенберг рассказал, что думает о главном тренере команды.

Ранее "железнодорожники" обыграли "Зенит" (3:2) и выиграли Суперкубок России.

"Семин - мифический человек, не знаю, как у него это получается. Ребята уходят и приходят, а Юрий Павлович добивается результата. Если бы у нас не было такого тренера, мы бы не победили", - сказал защитник.

На данный момент футболист восстанавливается после разрыва крестообразных связок, который осложнился появившейся после операции инфекцией.

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