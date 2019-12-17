Защитник "Локомотива" Рыбус перенёс операцию

Теги локомотив москвамацей рыбустравмы

Защитник "Локомотива" Рыбус перенёс операцию

Левый защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус выбыл из строя на неопределённый срок.

30-летнего поляка прооперировали в связи с травмой паха, полученной ещё осенью прошлого года.

"Уже после операции, всё хорошо. После нового года вернусь с новыми силами", - написал Рыбус в твиттере, прикрепив собственное фото из больницы.

В текущем сезона игрок провёл за "Локомотив" 20 матчей и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Локомотив" хочет добиться скидки при выкупе Жоау Мариу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент РПЛ озвучил два варианта реформирования лиги

Президент РПЛ озвучил два варианта реформирования лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов