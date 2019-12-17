Защитник "Локомотива" Рыбус перенёс операцию

Левый защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус выбыл из строя на неопределённый срок.

30-летнего поляка прооперировали в связи с травмой паха, полученной ещё осенью прошлого года.

"Уже после операции, всё хорошо. После нового года вернусь с новыми силами", - написал Рыбус в твиттере, прикрепив собственное фото из больницы.

Juz po zabiegu , wszystko Po Nowym Roku startuje z nowymi nowymi siłami pic.twitter.com/dY1V4fZ6pA — Maciej Rybus (@maciej31rybus) December 17, 2019

В текущем сезона игрок провёл за "Локомотив" 20 матчей и сделал 3 ассиста.

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